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أنباء عن مقتل زعيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:07 صباحًا
أنباء عن مقتل زعيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي

كل الوطن – وكالات: نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين أميركيين، أن الجيش الأمريكي نفذ عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدق على عملية عسكرية استهدفت البغدادي، وأن هناك معلومات قوية أنه قُتل فيها، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول عسكري كبير، أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم داعش في غارة السبت في شمال شرقي سوريا.

وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

ونسبت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إلى مسؤول في الجيش الأميركي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله: إن أبو بكر البغدادي قُتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف “عالي القيمة”، وأن هناك تحقيقًا يجري بشأن التأكد من الهدف.

وتزامنت هذه التقارير مع إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان مقتضب، أن الرئيس ترامب سيدلي بعد ظهر اليوم بتصريح “هام جدا”، مشيرا إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على حسابه في تويتر عبارة: “لقد حدث للتوّ شيء كبير جدا!”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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