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البيت الأبيض: ترامب يدلي اليوم ببيان مهم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:02 صباحًا
البيت الأبيض: ترامب يدلي اليوم ببيان مهم

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء بـ”بيان مهم” الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 13 بتوقيت غرينتش).

ولم يذكر هوغان جيدلي تفاصيل أخرى.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق “شيء كبير للغاية حدث للتو”.

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

هذا، قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، إن زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي لقي مصرعه في غارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لـمجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة كان أحد أهم أهدافها أبو بكر البغدادي، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترامب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وأضافت “نيوزويك” أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنهم “يثقون بشدة” في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل في إدلب هو البغدادي، مشيرة إلى أنهم يتحققون من ذلك.

وبين أعضاء فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة التي قامت بالعملية يوم السبت، أن الموقع الذي تمت استهدافه كان تحت المراقبة لبعض الوقت.

من جهته أفاد مسؤول أمريكي في تصريح لوكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة شنت عملية ضد زعيم “داعش”، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إن كانت ناجحة.

المصدر: وكالات

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