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شاهد.. مغرّدون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:26 صباحًا
شاهد.. مغرّدون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الأمريكية

تداول مغردون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذي يعتقد أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب قد أشاروا إلى عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، نفذتها ثماني مروحيات مدعومة بطيران حربي تابع للتحالف، وتحدثوا عن قصف عنيف بالمنطقة.

ووردت هذه المعلومات ومقاطع الفيديو، بالتزامن مع الأنباء عن مقتل زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في قرية باريشا.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم “داعش” كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

المصدر: RT + وكالات

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2019-10-27
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