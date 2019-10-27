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القتل تعزيراً بجانيين تلقّيا كمية من الحشيش في جدّة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:46 صباحًا
القتل تعزيراً بجانيين تلقّيا كمية من الحشيش في جدّة

كل الوطن – فريق التحرير: أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمتلقيي حشيش مخدّر في محافظة جدة.

وجاء في البيان” بفضل من الله تم القبض على كل من / إدريس أبكر إبراهيم حاج ، وعطية بركات بركات الكثيري – يمنيي الجنسية – عند قيامهما بتلقي كمية من الحشيش المُخدّر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما والحُكم بقتلهما تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجانيين اليوم الأحد في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة”.

واس

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2019-10-27 2019-10-27
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