تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ترامب يؤكد مقتل زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي كل الوطن إعادة انتشار قوات “التحالف” وفق متطلبات العمليات الحالية “التحالف” يعلن إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة كل الوطن رجل أعمال إماراتي يحذر دبي من كارثة في سوق العقارات كل الوطن جنرال أمريكي: البغدادي كان ينام متزنّرا بحزام ناسف كل الوطن مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون الفلسطينيين ويسرقون محصولهم شمالي الضفة كل الوطن التحالف يعلن قيادة السعودية لقواته في عدن اليمينة بديلا عن الإمارات كل الوطن البطريرك الماروني ينحاز للمتظاهرين ويطالب بحكومة لبنانية جديدة كل الوطن جمعية المصارف اللبنانية تعلن استمرار إغلاق المصارف غدا الاثنين كل الوطن جنرال أمريكي يكشف ماذا كان يرتدي البغدادي أثناء نومه كل الوطن المملكة تُشارك في اجتماع وزراء السياحة في دول مجمزعة العشرين
» » إعادة انتشار قوات “التحالف” وفق متطلبات العمليات الحالية “التحالف” يعلن إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة

إعادة انتشار قوات “التحالف” وفق متطلبات العمليات الحالية “التحالف” يعلن إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 4:36 مساءً
إعادة انتشار قوات “التحالف” وفق متطلبات العمليات الحالية “التحالف” يعلن إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة المملكة

الرياض- واس:  أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وفي هذا السياق تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً فإن قيادة قوات التحالف تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية، والله الموفق.

رابط مختصر
2019-10-27 2019-10-27
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير