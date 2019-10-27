“صحّة الرياض” تُنفّذُ برنامج تدريبي لحمله التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

كل الوطن – فريق التحرير: نفذت ادارة مكافحة الامراض المعدية ب”صحة الرياض” ممثله ببرنامج حملة التطعيم بالانفلونزا الموسمية بعمل دوره تدريبيه علي حمله التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسميه لموسم ١٤٤١هـ ، (٢٠١٩-٢٠٢٠م) لجميع القطاعات خارج الرياض لكل من مساعدي مدير المستشفي للصحه العامه ومسئولي الحمله بالمحافظات.

وتتضمن الدورة التعريف باللقاح والاستخدام والموانع والتحديات ، بالحمله لهذا العام ومناقشه الاليات لتمكين مقدمي الخدمة للوصول لاكبر تغطيه ممكنه.

علما بانه تقدم خدمة التطعيم بلقاح الانفلونزا الموسمية مجانا في جميع المنشئات الصحية الحكومية خلال فترة الحملة والفئات المستهدفة بالتطعيم بلقاح أنفلونزا الموسمية هي : جميع الممارسين الصحيين (الأطباء ومنسوبي التمريض والفنيين والإداريين والفئات الأخرى ممن يقدمون الرعاية الصحية للمرضى بشكل مباشر) ، والنساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا الموسمية.

-مرضى فشل الكلى (غسيل الكلى) ، و الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة أمراض القلب المزمنة وأمراض الجهاز العصبي المزمنة وأمراض الكبد المزمنة والأورام والسكري وفقر الدم.

والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة (المصابين بفيروس العوز المناعي أو الناتجة عن تناول الأدوية والعقاقير المثبطة للمناعة) ، الأطفال في الفئة العمرية (6 شهور – 5 سنوات)،كبار السن من تبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر ، و من لديه رغبه في التطعيم