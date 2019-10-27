تعليم الخرج يعقد لقاء التحول الرقمي في القرن 21

كل الوطن – فريق التحرير: بحضور وتشريف مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي استضاف قسم تقنيات التعليم بتعليم الخرج الدكتور / عبدالله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث المواهب والتميز وذلك في لقاء عن التحول الرقمي في التعليم مهارات القرن ٢١ وتطبيق بوابة المستقبل بالتعاون مع وكالة التعليم العام بالوزارة وشركة تطوير تقنيات التعليم.

وأقيم اللقاء في قاعة القصر للاحتفالات بحضور عدد من رؤساء الأقسام وقادة المدارس ومنسقي بوابة المستقبل من البنين والبنات بتعليم الخرج .

وقد ركز اللقاء على التحول الرقمي في التعليم، ومشروع بوابة المستقبل، وأثر ذلك على مستقبل التعليم في المملكة ومواكبة رؤيتها الطموحة 2030م .

من جانبه قال مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن هذا اللقاء يأتي انطلاقا من أهمية التحول الرقمي في التعليم وضرورة رفع مستوى الوعي بهذه الأهمية لدى القيادات وأفراد المنظومة التعليمية وكيفية تحويل البيئة التعليمية إلى بيئة تربوية وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية ۲۰۳۰ وتماشيا مع توجيهات وزارة التعليم نحو التحول للتعليم الرقمي وتطبيق بوابة المستقبل في المدارس .

وذكر الدكتور عبدالله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث المواهب والتميز في اللقاء عن التسريع في التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية لدعم توجهات الوزارة المستقبلية المنسجمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م .

من جانب آخر أكد مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ عبد الله الزايدي على أهمية التقنية ودورها في النهوض بمختلف القطاعات الحيوية في المملكة والذي جاء ليؤكد حرص الوزارة على التحول الوطني الذي انطلقت منه بوابة المستقبل .

وذكر منسق بوابة المستقبل بتعليم الخرح الاستاذ محمد الحماد أن تعليم الخرج ركز في المرحلة الأولى على ٧٩ مدرسة للبنين والبنات طبق فيها مشروع بوابة المستقبل .

وشهد اللقاء عرض تجربة تعليم جدة والذي تحدث فيها الأستاذ هاني السفياني عن تجربة تعليم جده في التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل ذاكراً الطرق والوسائل الصحيحة في استخدام سبل نجاح هذا المشروع ومدى أثره على الطالب في حصيلته التعليمية .