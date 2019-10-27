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مستشفى النساء والولادة والأطفال بالخرج يستقبل جميع الحالات المتخصصة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 5:15 مساءً
مستشفى النساء والولادة والأطفال بالخرج يستقبل جميع الحالات المتخصصة

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عن استقبال مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة الخرج اليوم الأحد 28صفر 1441هـ الموافق 27 اكتوبر 2019م استقبال جميع حالات الولادة والاطفال من سكان المحافظة بعد نقل تلك الخدمات من مستشفى الملك خالد بالخرج .

وقالت “صحة الرياض”: (بدأ مستشفى الولادة والأطفال بالخرج فعليا في استقبال جميع الحالات لسكان محافظة الخرج، وبإمكان جميع النساء الحوامل من سكان محافظة الخرج التوجه لمستشفى الولادة والأطفال المتخصص لمباشرة ولاداتهن وعدم التوجه لمستشفى الملك خالد بالخرج ).

وأكدت أن هذا الانجاز يأتي انطلاقًا من اهتمام وزارة الصحة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن تكون هذه الخدمات شاملة ومتكاملة ويسهل الحصول عليها.

وكشفت عن تقديم الخدمات الصحية التخصصية في مجالات مختلفة ضمن منظومة متكاملة في عدة تخصصات، بالإضافة لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، وذلك حسب أهلية العلاج بالمستشفى، مشيرةً إلى أن المستشفى مجهَّز بأحدث التقنيات الطبية في مجالات التخصص، ليقدم خدماته الطبية في تخصص طب الأطفال، وطب النساء والولادة والتثقيف الصحي والخدمات الصيدلانية، والخدمات التشخيصية المتقدمة.

ويضم المستشفى كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتميزة وذات خبيرة طويلة في مختلف التخصصات الطبية والإدارية، مما سيتيح له تحقيق أهدافه المنشودة، من خلال اعتماد أفضل ممارسات الرعاية الصحية الوطنية والعالمية في مجال رعاية المرضى والجودة والسلامة والتقنيات وخدمة المرضى.

وأهابت “صحة الرياض” بجميع سكان المحافظة التوجه مباشرة لمستشفى الولادة والأطفال التخصصي لتلقي الخدمات الصحية اللازمة تحت إشراف نخبة من الاستشاريين في أمراض الأطفال والنساء والولادة وبأحدث الأجهزة الطبية.

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2019-10-27 2019-10-27
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