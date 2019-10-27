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“التحالف” يعلن إعادة تموضع قوّاته في عدن لتكون بقيادة السعودية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 6:23 مساءً
“التحالف” يعلن إعادة تموضع قوّاته في عدن لتكون بقيادة السعودية

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في (عدن) لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وفي هذا السياق تشيد قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وختاماً فإن قيادة قوات التحالف تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية، والله الموفق.

واس

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2019-10-27 2019-10-27
عربي ودوليهنا اليمن
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