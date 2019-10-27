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البيت الأبيض: سيتمّ التخلّص من جثّة البغدادي بطريقة مناسبة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:24 مساءً
البيت الأبيض: سيتمّ التخلّص من جثّة البغدادي بطريقة مناسبة

أعلن البيت الأبيض أنه سيتم التخلص مما تبقى من جثة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش”، الذي أعلنت واشنطن عن مقتله اليوم الأحد، بـ”طريقة مناسبة”.

وجاء هذا التصريح على لسان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين. ولم يذكر أوبراين ما إذا كانت واشنطن تعتزم دفن جثة البغدادي.

واكتفى بالقول إنه سيتم التخلص من جثة “الإرهابي رقم واحد.. بطريقة مناسبة”.

وأضاف أن عملية القضاء على البغدادي أطلقت عليها تسمية تكريما لذكرى المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي قتلت على أيدي مسلحي “داعش” بعدما وقعت رهينة لديهم عام 2015.

وكانت وسائل إعلام أوردت، أن البغدادي شارك شخصيا في تعذيب مولر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده تمكنت من تصفية البغدادي خلال عملية أمنية نفذتها في إدلب السورية. وقال ترامب إن البغدادي “قتل مثل كلب، حينما حاول الاختباء في نفق مسدود وجر معه ثلاثة من أطفاله الصغار”، مضيفا أن زعيم “داعش” فجر حزاما ناسفا كان يرتديه ما أدى إلى مقتله والأطفال الثلاثة.

ولفت ترامب إلى أن جثة البغدادي مشوهة، لكنه تم التعرف عليها بدقة نتيجة إجراء عملية تحليل الحمض النووي السريع.

يذكر أن السلطات الأمريكية قد أعلنت بعد مقتل زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن عام 2011، أن جثته دفنت من خلال إلقائها في البحر في غضون 24 ساعة من مقتله وفقا للتقاليد الإسلامية.

المصدر: وكالات

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