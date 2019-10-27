الوكالة اليهودية تعدّ لحملات سرّية لجلب اليهود إلى فلسطين

قال موقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد، إن مجلس أمناء الوكالة اليهودية العالمية، سيلتئم، لإقرار خطط وبرامج لجلب يهود من مختلف أنحاء العالم إلى “إسرائيل”.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، سيقر مجلس أمناء الوكالة اليهودية العالمية خطة عمل استراتيجية للسنوات العشر القادمة بهدف “توفير حلول للتحديات التي يواجهها الشعب اليهودي في العصر الحالي، وفي مقدمتها الارتفاع الحاد في العمليات المعادية للسامية في أنحاء العالم”.

وتروج دولة الاحتلال والوكالة اليهودية العالمية إلى أن اليهود في العالم لا يزالون مستهدفين، وأن الحل الوحيد لهم ولضمان أمنهم هو “الهجرة إلى إسرائيل”، وفق زعمهم.

ووفقا لما أوردته “يديعوت أحرونوت”، فسوف تنشط الوكالة اليهودية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية، والمجتمعات اليهودية ومنظمات يهودية محتلفة، في ثلاثة ميادين رئيسية: السياسية، وتشمل نشاطا مقابل زعماء الدول الأجنبية، والبرلمانات ومنظمات فرض القانون، وفي الميدان الأمني من خلال العمل على رفع مستى ودرجات تأمين وحراسة المؤسسات اليهودية، وفي الميدان التربوي التوعوي والذي سيختص بالسعي للقضاء على ظاهرة العداء للسامية من خلال أبحاث جادة، وإيفاد مئات المختصين الإسرائيلين للعمل مع المربين وأجهزة التعليم المحلية في صفوف المجتمعات والجاليات اليهودية في الخارج.

وستستمر أعمال مؤتمر الوكالة اليهودية العالمية حتى بعد غد الثلاثاء، حيث ينتظر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام المؤتمر يركز فيه على ما تسميه دولة الاحتلال “موجات العداء للسامية”.

ووفقا لـ”يديعوت أحرونوت”، فإن الوكالة اليهودية التي تشغل اليوم 2200 موفد يهودي من “إسرائيل” في صفوف المجتمعات والجاليات اليهودية في شتى أنحاء العالم، ستزيد من عدد هؤلاء الموفدين لضمان نجاح الخطة المذكورة، إلى جانب جلب عشرات آلاف اليهود من الخارج في رحلات سياحة تعليمية.