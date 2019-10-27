ترامب: البغدادي صرخ وبكى وفجر نفسه وأولاده

كل الوطن – فريق التحرير: تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن آخر لحظة في حياة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبوبكر البغدادي، وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “البغدادي لم يمت بطلاً، بل جباناً، فقد كان يبكي وينتحب ويصرخ، وجلب أولاده الثلاثة معه ليموتوا، لقد كان موتاً محتماً. وكان يعلم أن النفق الذي هرب إليه مسدوداً”.

ووصف ترامب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أبو بكر البغدادي، بأنها كانت تشبه مشاهدة “فيلم سينمائي”، مؤكداً أن البغدادي، كان تحت المراقبة منذ أسبوعين، وفور تأكيد موقعه، بدأت القوات الأميركية استهدافه، وشاركت قوات خاصة ومروحيات وسفن في العملية”.

وتابع: “حلقت المروحيات على ارتفاع منخفض لمدة ساعة و10 دقائق، وعندما هبطت المروحيات على المجمع المستهدف فُتح باب الجحيم، وخرج طاقم كبير من المقاتلين ركضا من مروحياتهم وقاموا بتفجيرات لفتح ثغرات في جانب المبنى، ولمعرفة القوات المسبقة بوجود أنفاق وبأن أبوبكر البغدادي على الأرجح يرتدي سترة ناسفة، أحضرت القوات الأميركية روبوت، ولكنها لم تستخدمه”.

وأشار ترامب إلى أن البغدادي أخذ ثلاثة من أولاده معه إلى نفق مسدود، ثم فجّر نفسه فقتل مع أولاده الثلاثة.