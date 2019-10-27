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راغب علامة ينشر صورة تعبيرية عن لبنان ويعلق عليها

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:16 مساءً
راغب علامة ينشر صورة تعبيرية عن لبنان ويعلق عليها

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات : نشر الفنان اللبناني راغب علامة صورة تعبيرية عن لبنان، مطالبا بمحاسبة المتسببين فيما يجري الآن على الساحة اللبنانية.

ونشر راغب علامة صورة عبر حسابه الرسمي على”انستغرام”، وعلق قائلاً: “قديش حقيقية ومعبرة هذه الصورة، سرقة سنين العمر وسرقة مستقبل الشباب، نعم لمحاسبة السارقين والفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة”.

ويساند الاحتجاجات اللبنانية عدد كبير من الفنانين من بينهم إليسا ونانسي عجرم ومايا دياب وراغب علامة وأمل حجازي وهيفاء وهبي والاعلامي نيشان ومروى اللبنانية ومادلين طبر وناصيف زيتون ونجوى كرم ونادين نجيم.

يذكر أن، آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا احتجاجا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ أيام العديد من المسيرات الاحتجاجية لتصبح أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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2019-10-27 2019-10-27
فنون ونجوم
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