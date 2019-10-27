تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 74 في 3 أيام إصابة 3654 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن كل الوطن راغب علامة ينشر صورة تعبيرية عن لبنان ويعلق عليها كل الوطن الرئيس هادي: مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى جهود السعودية لإنهاء التمرد ودعم الشرعية في اليمن كل الوطن المالكي: إسرائيل تشن حربا شاملة ضد كل شيء يخص الفلسطينيين كل الوطن “هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية” تدعو المحتجين إلى تشكيل لجان للضغط على السلطة كل الوطن ترامب: البغدادي صرخ وبكى وفجر نفسه وأولاده كل الوطن الوكالة اليهودية تعدّ لحملات سرّية لجلب اليهود إلى فلسطين كل الوطن البيت الأبيض: سيتمّ التخلّص من جثّة البغدادي بطريقة مناسبة كل الوطن خبر – المدير التنفيذي للموارد البشرية في “أرامكو” متحدثا في “لقاءات”: تطوير المهارات الرقمية والإبداعية لدى الباحثين عن العمل يلبي متطلبات السوق كل الوطن علماء: الدماغ “يرمم” خلله بنفسه أثناء النوم
» » حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 74 في 3 أيام إصابة 3654 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن

حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 74 في 3 أيام إصابة 3654 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:23 مساءً
حقوق الإنسان العراقية: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 74 في 3 أيام إصابة 3654 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن

العراق  –  وكالات : أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأحد، ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 74 شخصا في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة، هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وقالت المفوضية (رسمية تابعة للبرلمان) وفق الاناضول  في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن عدد قتلى الاحتجاجات خلال ثلاثة أيام بلغ 74، فضلا عن إصابة 3654 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن.

وأوضحت المفوضية أن غالبية الإصابات بسبب الغازات المسيلة للدموع، غادر أغلبهم المستشفيات.

واتهمت المفوضية قوات الأمن بـ”تفريق الاحتجاجات والاعتصامات بالقوة باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية في محافظات بغداد وميسان والبصرة وذي قار”.

وأضافت أن “القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات في محافظات البصرة وذي قار وبابل حيث بلغ عدد المعتقلين 158 شخصاً، أطلق سراح 123 منهم”.

وأشارت أن “سبب اعتقال المتظاهرين هو رفضهم فض الاعتصامات”.

وتابعت أنه تم “حرق وإلحاق الأضرار في 90 مبنى حكومي وخاص ومقرات حزبية من بعض الأفراد الذين أرادو حرف التظاهرات عن مسارها السلمي”.

ويطالب المحتجون في تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

رابط مختصر
2019-10-27 2019-10-27
عربي ودولي
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير