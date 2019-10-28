د. عبدالمجيد الجلاَّل: تصفية البغدادي لا تعني نهاية تنظيم داعش الإرهابي!

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزهوٍ وافتخارٍ عن تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي وصفه بالكلب والجبان ، وصفاً داعش بالتنظيم الأخطر في العالم ، وأنَّ أسر أو قتل البغدادي كان أولوية في إدارته ، منذ أن دخل البيت الأبيض ، وأضاف الرئيس ترامب : نفذنا عملية خطيرة ونجحنا فيها ، في شمال غرب سورية ، ولم نخسر أياً من جنودنا !

الجميع فرح بخبر مقتل البغدادي ، فقد أثْخَنَ في سفك دماء المسلمين وغير المسلمين ، وأجهز بفتنته التي أيقظها ، على الثورة السورية ، وعاث في الأرض العربية فساداً وإفساداً.

لكن ، تصفية البغدادي ، لا تعني نهاية داعش ، فهي صناعة استخباراتية لعينة ، إذ بعد أن انتهى دور البغدادي المرسوم له ، تمَّ الإجهاز عليه ، وسيكون وريث البغدادي خنجراً آخر ، سوف يتم توظيفه مرة أخرى ، لتحقيق مصالح منْ صنع داعش ، وتمكينه ، من الاستمرار في إشاعة الفوضى والخراب في المنطقة العربية !

والمملكة العربية السعودية ، نالت نصيبها من جرائم تنظيم داعش، وتحملت الكثير من سواءته ، لكن صلابة المشهد السعودي الوطني ، كان ، مبهراً ، وأكثر قوةً وعنفواناً ، كل شرائح المجتمع ، سنة وشيعة ، وكل التيارات الفكرية المختلفة، تداعت على صوتٍ واحد ضد هذا الإجرام المتوغل أكثر في الوحشية والعنف ، في مواقف وطنية خالدة، ولحمة وطنية مُبهرة! وتصدرت عبارة : أمن الوطن واستقراره خطُ أحمر ، واجهة المشهد السعودي الوطني.

منذ عام 1979 م ، وتحديداً أكثر ، منذ عام 2001 ، ومع تغير المسميات من القاعدة إلى داعش ، نجح الوطن ، بجهود رجال الأمن البواسل ، في القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية ، وإنقاذ الوطن من الفوضى التي حاول الإرهابيون اقحام الوطن بويلاتها.

كانت العمليات الإرهابية تستهدف قبل عام 2014 مقرات أمنية، ومنشآت حكومية، ومنشآت سكن الأجانب الخاصة ، وفي عام 1414 تغيرت أساليبهم باستهداف بيوت الله، ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة ، ظناً منهم أنَّها الخاصرة الضعيفة في الوطن.

بكل الأحوال خاب سعيهم ، بالمشهد الوطني المبهر في الوحدة والتلاحم ، فهذا الوطن عصي عليهم، عزيز جانبه ، قوي بوحدته وتلاحم شعبه مع قيادته التاريخية! حالياً ، تحالف الأصوليات .. ومتطرفو إيران , وداعش ، والقاعدة تقاطعت مصالحهم، في إحداث بيئات مُحتقِنة ، لتحقيق أهدافهم الخبيثة في نشر الفوضى والفتنة في المنطقة.

فإيران تسعى لإعادة إحياء الإمبراطورية الفارسية القومية، وتوظَّف الطائفية ، والمظلومية الكاذبة ، لخدمة مشروعها ! وهي في ذلك تستغل الشيعة العرب وقوداً لمشروعها، على خلاف ما تدعي!

المملكة اليوم، وبعد دحر داعش ، تدخل مرحلة سياسية وتاريخية جديدة، وعهداً، سيكون بإذن الله، أكثر إشراقاً، وازدهاراً، واستقراراً … تَحُفه وحدة وطنية نموذجية، امتزجت، فيها، كل معاني الوطنية، والولاء، في أبهى صورها، وأنصع ملامحها، وترسخت في ظلها ، ثقافة التعدد، والتنوع، وإعلاء قيم التسامح والوسطية.

على كل حالٍ ، المحن لا تزيد الأمة العظيمة إلا تألقاً، تماماً كما تفعل النار بسبائك الذهب. والله من وراء القصد.