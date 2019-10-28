7 حالات وفاة و11 مصابًا وتضرر ‏‏مركبات ومنازل ‏حصيلة أمطار “حفر الباطن”

كل الوطن – متابعات: كشفت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، عن أن الأمطار التي شهدتها محافظة حفر ‏الباطن خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ أسفرت عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وإجلاء 16، ‏وإيواء 7، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.‏

وذكر المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة ‏الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن ‏المديرية تلقت 1176 بلاغاً باشرت منها 4 حالات احتجاز ‏لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة‎.

ودعا الشهراني المواطنين بمتابعة الإرشادات الصادرة عن ‏جهات الاختصاص وأخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في أوقات ‏هطول الأمطار وجريان السيول، وعدم المجازفة ودخول المناطق ‏المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول.