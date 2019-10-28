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بسبب “سيلفي”.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ17 في دبي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 1:27 مساءً
بسبب “سيلفي”.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ17 في دبي

كل الوطن – متابعات: لقيت فتاة مصرعها بعد أن سقطت من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد من الطابق السابع عشر أثناء محاولة التقاط صورة لنفسها “سيلفي” وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع أسرتها.

من جهته، قال مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم، إن الفتاة “آسيوية وتبلغ من العمر 16 عاماً” كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة “سيلفي” وهي تقف فوق كرسي على حافة الحاجز الموجود في شرفة الشقة، وأرادت التقاط خلفية المنظر الخارجي العلوي في الطابق السابع عشر.

وحسب ما ذكرت أخت الفتاة – والتي شاهدت الحادث- فقد اختل توازنها بطريقة مفاجئة، مما أدى لانزلاقها من فوق الكرسي وسقوطها من الأعلى بينما سقط الهاتف في الشرفة.

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2019-10-28 2019-10-28
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