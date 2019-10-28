تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن هل التسبيح يرد القدر؟ كل الوطن كتاب شيمته الوفاء.. “في وداع عبدالرحمن الصالح الشبيلي” كل الوطن بعد أن اجتاحت رقصتها العالم ..السعودية تأمر بضبط المنتقبة الراقصة بموسم الرياض كل الوطن “موهبة واليونسكو” توقعان خطاب نوايا لبناء شراكة قوية وتعزيز التعاون العلمي الدولي بينهما كل الوطن إليسا في تصريح ناري: “ما تكونوا غنم” كل الوطن فيديو… مشاهد تظهر للمرة الأولى لعملية اغتيال البغدادي كل الوطن بسبب التظاهرات… العراق يلغي امتيازات الرؤساء ويشكل لجنة لتعديل الدستور كل الوطن المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه كل الوطن البيئة تدعو مربي الماشية لأخذ الحيطة والحذر لحماية مواشيهم أثناء الأمطار كل الوطن خلال مباراة الهلال والنصر.. ضبط 3 مشجّعين بسبب رمي”علب المياه” وحيازة “سلاح أبيض” (فيديو)
» » » خلال مباراة الهلال والنصر.. ضبط 3 مشجّعين بسبب رمي”علب المياه” وحيازة “سلاح أبيض” (فيديو)

خلال مباراة الهلال والنصر.. ضبط 3 مشجّعين بسبب رمي”علب المياه” وحيازة “سلاح أبيض” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 3:20 مساءً
خلال مباراة الهلال والنصر.. ضبط 3 مشجّعين بسبب رمي”علب المياه” وحيازة “سلاح أبيض” (فيديو)

كل الوطن – متابعات: تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة​، أمس الأحد، من القبض على 3 مشجعين في مباراة الهلال والنصر قاموا برمي علب مياه في الملعب، فيما ضُبط آخر بحوزته سـلاح أبيض.

وبث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو، يظهر رجل أمن من داخل غرفة مراقبة الملعب يوجه قوات المهمات في الميدان إلى مكان المشجعين الذين ألقوا بالعلب، ليتم ضبطهم على الفور، ويُعثر مع أحدهم على سـلاح أبيض.

وكان النصر حقق فوزا على الهلال ورفع رصيده إلى النقطة الـ 14 من 7 مباريات محتلاً المركز الرابع في ترتيب البطولة، فيما يظل رصيد الهلال عند النقطة 19 محافظاً على تصدره للدوري.

رابط مختصر
2019-10-28
أخبار المناطقجرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير