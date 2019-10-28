خلال مباراة الهلال والنصر.. ضبط 3 مشجّعين بسبب رمي”علب المياه” وحيازة “سلاح أبيض” (فيديو)

كل الوطن – متابعات: تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة​، أمس الأحد، من القبض على 3 مشجعين في مباراة الهلال والنصر قاموا برمي علب مياه في الملعب، فيما ضُبط آخر بحوزته سـلاح أبيض.

وبث الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو، يظهر رجل أمن من داخل غرفة مراقبة الملعب يوجه قوات المهمات في الميدان إلى مكان المشجعين الذين ألقوا بالعلب، ليتم ضبطهم على الفور، ويُعثر مع أحدهم على سـلاح أبيض.

وكان النصر حقق فوزا على الهلال ورفع رصيده إلى النقطة الـ 14 من 7 مباريات محتلاً المركز الرابع في ترتيب البطولة، فيما يظل رصيد الهلال عند النقطة 19 محافظاً على تصدره للدوري.