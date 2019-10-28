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المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 3:45 مساءً
المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه

وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة.

وأكد المصدر بأن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير.

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2019-10-28 2019-10-28
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