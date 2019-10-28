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فيديو… مشاهد تظهر للمرة الأولى لعملية اغتيال البغدادي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:24 مساءً
فيديو… مشاهد تظهر للمرة الأولى لعملية اغتيال البغدادي

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى : نشرت وكالات أنباء، اليوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول، مشاهد تظهر للمرة الأولى لعملية اغتيال زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

ونشرت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” مشاهد جوية للعملية الأمريكية، التي أسفرت عن قتل البغدادي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

ونشرت “الأناضول” مشاهد مصورة عن طريق طائرة مسيرة دون طيار، والتي تشير إلى تدمير 3 منازل وخيام محترقة من حولها، بالقرب من قرية باريشا في محافظة إدلب.

كما أظهر المقطع حفرا بالقرب من أشجار الزيتون، ناتجة عن استهداف 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين لموقع البغدادي على مدى 90 دقيقة، والتي قوبلت بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة.

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​وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن مقتل زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي أمر مهم، محذرا من منح دور لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي بهذه العملية.

وشدد قالن، اليوم الاثنين، على أن “كفاح بلاده ضد “داعش” سيستمر، وسيتواصل العمل من أجل منع ظهور عناصر التنظيم الإرهابي مجددا في المناطق السورية التي تم تحريرها من الإرهابيين”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن “البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق”، مضيفاً أنه تم “التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة”.

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر تنظيم “داعش” الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.

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2019-10-28 2019-10-28
عربي ودولي
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