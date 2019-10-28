تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن إليسا في تصريح ناري: “ما تكونوا غنم” كل الوطن فيديو… مشاهد تظهر للمرة الأولى لعملية اغتيال البغدادي كل الوطن بسبب التظاهرات… العراق يلغي امتيازات الرؤساء ويشكل لجنة لتعديل الدستور كل الوطن المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه كل الوطن البيئة تدعو مربي الماشية لأخذ الحيطة والحذر لحماية مواشيهم أثناء الأمطار كل الوطن خلال مباراة الهلال والنصر.. ضبط 3 مشجّعين بسبب رمي”علب المياه” وحيازة “سلاح أبيض” (فيديو) كل الوطن فيصل الفايق: هل تقارير “اوبك” ووكالة الطاقة الدولية نسخ ولصق؟ كل الوطن الصناعات العسكرية تعرض طائرة من انتاجها بمعرض البحرين الدولي للدفاع كل الوطن الملك سلمان وولي العهد يبعثان بأطيب التمنيات وأصدق التهاني لأردوغان كل الوطن بسبب “سيلفي”.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ17 في دبي
» » إليسا في تصريح ناري: “ما تكونوا غنم”

إليسا في تصريح ناري: “ما تكونوا غنم”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 4:28 مساءً
إليسا في تصريح ناري: “ما تكونوا غنم”

كل الوطن- وكالات: غردت الفنانة إليسا سلسلة تغريدات جديدة عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، توجّهت فيها إلى أصحاب الآراء المضادّة للتظاهرات الشعبية في لبنان والتي أصبحت في يومها الـ 12.

وكتبت إليسا عبر “تويتر”: “لكل هالناس عا مواقع التواصل الاجتماعي اللي نازلين تخوين وتهديد وتكذيب واتهامات ضد كل مين بدو يثور وينتفض. أولا إذا إنتو بدكن دولة أول شي لازم تحترمو الرأي الآخر وما تسمحو بالاعتداء عليه”.

وجاء في تغريدة ثانية: “تانيا، هالمطالب عند الناس ما بتعنيكن؟ إنتو جايي عندكن الكهربا، فيكن تفوّتو أهلكن عالمستشفى، بيضاين معاشكن لآخر الشهر، ما بدكن محاسبة عالسرقات والنهب؟ شايفين الوضع كتير منيح تا معتبرين الحراك موجه ضدكن؟ إنتو محلكن معنا مش مع اللي عم تدافعو عنن”.

وأضافت : “يا جماعة. شيلو كل الاعتبارات عا جنب وتذكّرو بس إنو كلن رايحين اليوم أو بكرا أو اللي بعدو، ولبنان وحدو اللي باقي. وقفو مع لبنان ومع الشعب ومطالبو، ما تقبلو تكونو عم تحمو كراسيهن”.

واختتمت بتغريدة أخيرة: “وطبعا لا حياة لمن تنادي!! الجهل اعمى”.

رابط مختصر
2019-10-28 2019-10-28
عربي ودوليفنون ونجوم
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير