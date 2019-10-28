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الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة بدون ترخيص مسبق

على خلفية رصد تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 7:43 مساءً
الكويت تحظر استيراد الطائرات المسيرة بدون ترخيص مسبق

كل الوطن- الكويت – وكالات: قررت الكويت، الإثنين، حظر استيراد الطائرات بدون طيار (المسيرة)، غير الحاصلة على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة “الراي” عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تأكيدها في بيان أن “استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية”.

ويلزم القرار، الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية باستيراد الطائرات من دون طيار، بإنشاء سجل خاص بمبيعات هذه الطائرات يدون فيه اسم المشتري وبياناته.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الكويت تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية، على خلفية رصد تحليق طائرة مسيرة فوق منزل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ساحل البلاد، وفق إعلام محلي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو” السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.

فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.

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