تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ندوة “التجربة الشورية لعبدالرحمن الشبيلي ذكريات ومواقف” كل الوطن المسؤول عن مراجعة تذاكر القطار :قذف احدهم فمات سحقا تحت عجلات القطار.. والثانى اصيب اصابة بالغة كل الوطن فيديو… أمير الكويت يتلقى رسالة شفهية من الملك سلمان كل الوطن واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لحقول النفط السورية كل الوطن مصر: صدور الحكم بحق ريهام سعيد في تهمة “إهانة مرضى السمنة” كل الوطن مكتب الحريري ينفي تلقي قنوات لبنانية أموالا لتغطية الاحتجاجات كل الوطن أمر ملكي: تعيين محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل الوطن الأمير محمد بن سلمان يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري كل الوطن العراق: إرتفاع حصيلة ضحايا الإحتجاجات إلى 80 قتيلا كل الوطن لبنان.. “الجميّل ” يدعو إلى استقالة الحكومة فورًا وتشكيل أخرى حيادية
» » أمر ملكي: تعيين محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أمر ملكي: تعيين محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:23 مساءً
أمر ملكي: تعيين محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

كل الوطن – واس: صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم : أ / 123

التاريخ : 29 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين الدكتور / محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رابط مختصر
2019-10-28 2019-10-28
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير