واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لحقول النفط السورية

وتابع البيان “أحد أهم المكاسب التي حققتها الولايات المتحدة وشركاؤها من خلال التصدي لداعش هو حقول النفط التي كان يؤمن منها التنظيم الإرهابي دخلا ماديا كبيرا”، مضيفا “وللحيلولة دون وقوع هذه الحقول بيد داعش وغيره من الجهات التي تتسبب في زعزعة الاستقرار، فإن الولايات المتحدة ستحصن وضعها شمال شرقي سوريا بعناصر عسكرية إضافية وبالتنسيق مع شركائنا قوات سوريا الديمقراطية. إذ يتعين علينا وقف تدفق الإيرادات على داعش”.

والخميس أيضا، تعهد الرئيس ترامب بعدم السماح لتنظيم داعش الارهابي بالاستيلاء على حقول النفط شمالي سوريا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “حقول النفط التي تمت مناقشتها في خطابي الأربعاء كانت تحت سيطرة داعش حتى سيطرت عليها الولايات المتحدة. لن نسمح أبدا لداعش الذي يتشكل مجددا بالاستيلاء على تلك الحقول!”.

والأربعاء، ذكر ترامب أن واشنطن ستحتفظ بـ”عدد صغير” من القوات الأميركية في سوريا.

ولم يحدد الرئيس الأميركي المكان الذي سيتمركز فيه الجنود أو عدد القوات التي يفكر فيها لكنه قال “سنحمي النفط وسنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل”.

ويوم السبت، اتهمت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الولايات المتحدة بممارسة “اللصوصية” على مستوى عالمي بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا.

ونشرت الوزارة صورا عبر الأقمار الصناعية لما قالت إنها قوافل من الصهاريج تتجه إلى خارج سوريا، معتبرة أن “هذه الصور تدل على أن عمليات استخراج النفط السوري تمت تحت حماية العسكريين الأميركيين قبل وبعد هزيمة عناصر تنظيم داعش شرقي الفرات”.

ورأت صحيفة ‘نيزافيسيمايا غازيتا’ في مقال اليوم الاثنين أن واشنطن لن تتخلى عن النفط السوري لأي أحد، مشيرة إلى أن إبقاء واشنطن لقوة عسكرية في سوريا كافية لنهب النفط السوري.

وقالت “أمّا ما يثير التساؤلات الكبيرة فهو شرعية إبقاء المنشآت النفطية تحت سيطرة الولايات المتحدة التي دخلت سوريا مستغلة التفسير الواسع للقرار 2001 حول استخدام القوة العسكرية”.