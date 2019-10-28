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فيديو… أمير الكويت يتلقى رسالة شفهية من الملك سلمان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 28 أكتوبر 2019 - 11:27 مساءً
فيديو… أمير الكويت يتلقى رسالة شفهية من الملك سلمان

كل الوطن- وكالات: استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، الأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) نقل الأمير السعودي لأمير دولة الكويت رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب “الراي” الكويتية استقبل الأمیر صباح، بقصر بیان صباح الیوم، الأمیر تركي بن محمد بن فھد وزیر الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربیة السعودیة، والوفد المرافق.

ونقل وزير الدولة السعودي رسالة شفویة من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز تتعلق بـ”العلاقات الأخویة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة”.

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2019-10-28 2019-10-28
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