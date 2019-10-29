نتنياهو: إيران تنصب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن لمهاجمة إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إن إيران بدأت نصب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن بهدف مهاجمة إسرائيل من هناك. وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في القدس، إن إيران تسعى لتطوير ذخائر وصواريخ دقيقة التوجيه يمكن أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط بمحيط قدره 5 إلى 10 أمتار.

وتابع «إنهم يطورونها في إيران ويريدون نشرها في العراق وسوريا وتحويل ترسانة لبنان التي تبلغ 130 ألف صاروخ إلى ذخائر دقيقة التوجيه… إنهم يسعون إلى تطوير هذا وبدأوا في نصبها في اليمن بالفعل؛ بهدف الوصول إلى إسرائيل من هناك أيضاً»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وفي سياق متصل، أشاد نتنياهو بالولايات المتحدة لزيادتها العقوبات على إيران، وحضّها على مضاعفة تلك العقوبات.

من جانبه، رد منوتشين قائلاً: «لقد نفذنا حملة الضغط الأقصى، وقد نجحت، وهي تنجح حيث إنها تُوقف الأموال». وأضاف: «نحن لا نفعل هذا لإيذاء شعب إيران، نحن نفعل هذا لكي تُوقف إيران أنشطتها السيئة، وتصدير الإرهاب، وتُوقف سعيها لتطوير قدرات نووية وصواريخ، وسنستمر في زيادتها (العقوبات) أكثر وأكثر كما قلت».

الشرق الأوسط