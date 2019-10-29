تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن “الوجه والجيرة”.. ماهي هذه العادة القبليّة ولماذا وجّهت إمارة عسير بمنعها؟ كل الوطن وجهة نظر سعودية.. البغدادي وسر الكائنات العجيبة التي تظهر فجأة كل الوطن نتنياهو: إيران تنصب صواريخ دقيقة التوجيه في اليمن لمهاجمة إسرائيل كل الوطن ندوة “التجربة الشورية لعبدالرحمن الشبيلي ذكريات ومواقف” كل الوطن المسؤول عن مراجعة تذاكر القطار :قذف احدهم فمات سحقا تحت عجلات القطار.. والثانى اصيب اصابة بالغة كل الوطن فيديو… أمير الكويت يتلقى رسالة شفهية من الملك سلمان كل الوطن واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لحقول النفط السورية كل الوطن مصر: صدور الحكم بحق ريهام سعيد في تهمة “إهانة مرضى السمنة” كل الوطن مكتب الحريري ينفي تلقي قنوات لبنانية أموالا لتغطية الاحتجاجات كل الوطن أمر ملكي: تعيين محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
» » » “الوجه والجيرة”.. ماهي هذه العادة القبليّة ولماذا وجّهت إمارة عسير بمنعها؟

“الوجه والجيرة”.. ماهي هذه العادة القبليّة ولماذا وجّهت إمارة عسير بمنعها؟

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 1:48 صباحًا
“الوجه والجيرة”.. ماهي هذه العادة القبليّة ولماذا وجّهت إمارة عسير بمنعها؟

كل الوطن – متابعات: وجهت إمارة منطقة عسير مشائخ القبائل بعدم قبول مايسمى ب “الوجه والجيرة” غير المقبولة، لأهمية منع انتشار هذه الظاهرة التي تمس أمن الدولة، التي كفلت أمن مواطنيها كافة ، ولأن هذه القضايا تنحصر في تطبيق ما صدر من توجيهات سامية وتعليمات وزارية واضحة لا تقبل الإجتهاد ، وكون مثل هذه القضايا يجب معرفة حيثياتها وملابساتها عبر القنوات الرسمية المختصة بذلك .

ما “الوجه والجيرة”؟

هي عادة قبلية ضاربة في القدم تجير بموجبها قبيلة ما شخصا هاربا من قبيلة أخرى وتحميه. وقد يطلق عليها أيضا مصطلح الدخالة والدخيل هو المستجير. تفخر بعض القبائل العربية في المملكة العربية السعودية واليمن وغيرها بهذه العادة وتتمسك بها لما تراه في حماية المستجير من دلائل كرم وشهامة ونفوذ أيضا.

ويقول محمّد أبو حسان في كتاب “تراث البدو القضائي” إن الوجه في هذا السياق هو أن “يستجير أي شخص بوجه أحد أفراد البدو ليساعده في مواجهة قضية من القضايا” ويسمى الحامي “صاحب الوجه” ويسمى المستجير جويرا أيضا.

وتقول المراجع إن للجيرة مدّة محددة تختلف باختلاف الجناية والجرم الذي ارتكبه المستجير، فتكون أربعة عشر شهراً في القتل، وستة أشهر في ما دونه من إصابة مثل الكسور والجروح الخطيرة، وثلاثة أشهر في قضايا الضرب وغيره من الاعتداءات الأقل ضررا.

رابط مختصر
2019-10-29 2019-10-29
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير