رئيس هيئة الترفيه: حفل تكريم أسطوري لفنان العرب.. وليلة عود خاصة لعبادي

كل الوطن – فريق التحرير: أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، عن تكريم فنان العرب محمد عبده بحفل أسطوري غير مسبوق، بالإضافة إلى تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر، وذلك خلال فعاليات الموسم الأضخم “موسم الرياض”.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على (تويتر) “تكريم فنان العرب في موسم الرياض بحفل أسطوري لم يسبق أن عمل لأي فنان، وسيكون في مسرح محمد عبده في البوليفارد آخر شهر ديسمبر.. تاريخ سيكتب في ذلك اليوم ترقبوا”.

وأضاف آل الشيخ: “سيتم أيضاً تكريم الفنان الكبير عبادي الجوهر في ليلة عباديات آخر شهر نوفمبر … في ليلة العود لوحده يحكي”.