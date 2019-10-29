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رئيس وزراء الهند ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصلان الرياض

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:22 صباحًا
رئيس وزراء الهند ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصلان الرياض

كل الوطن – واس: وصل دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقبال دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وقد أجريت لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين .

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم كلًا من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري .

كما وصل فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار”.

وكان في استقبال فخامته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، ومندوب عن المراسم الملكية .

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2019-10-29
عربي ودولي
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