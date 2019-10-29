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أوّل سعودية تحكم في نزاع تجاري

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:38 صباحًا
أوّل سعودية تحكم في نزاع تجاري
رباب تشارك في جلسة تداول.

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة تعيين المحامية رباب أحمد المعبي، محكما معتمدا لفض نزاع تجاري بين شركتين في جدة، بأول سابقة من نوعها في السعودية.

وقالت المعبي لـ”عكاظ”، إنها تعتز باختيارها في هيئة تحكيم قضائية معتبرة شرعا، واقترحت إنشاء مزيد من مراكز التحكيم للاستفادة من خبرات وقدرات السعوديات في مجال التحكيم والوساطة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية.

وأضافت أنها انضمت إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية كأول سعودية.

يشار إلى أن رباب المعبي حاصلة على ماجستير القانون التجاري، وهي سفيرة النوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية لبعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 2014.

المصدر: “عكاظ”

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