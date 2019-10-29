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انطلاق منتدى الاستثمار السعودي بحضور دولي رفيع

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 10:45 صباحًا
انطلاق منتدى الاستثمار السعودي بحضور دولي رفيع

انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض أعمال الدورة الثالثة من مبادرة “مستقبل الاستثمار 2019″، التي ستستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة دولية فعالة.

ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي قرابة الـ300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من 30 دولة.

ومن أبرز المشاركين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقادة أربع دول إفريقية، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره.

وأعلنت المبادرة عن تسجيل أكثر من 6000 شخص للمشاركة في المؤتمر، الذي تستهدف السعودية من خلاله جذب استثمارات أجنبية، وإطلاق مشاريع تخفف اعتماد السعودية على النفط.

ومن روسيا يشارك في المنتدى المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، حيث تكمن أهمية مشاركة روسيا في أنها تأتي في وقت تسعى فيه موسكو والرياض لتعزيز التعاون الاستثماري، ولاسيما بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مؤخرا.

وتعد مبادرة “مستقبل الاستثمار” مكان التقاء ومنصة تواصل عالمية بين المستثمرين والمبتكرين والقادة، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية، أهمها محور بعنوان “مستقبل مستدام”.

وتعمل الرياض على أن يصبح ذراعها الاستثماري “صندوق الاستثمارات العامة” واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأن يعمل على دفع عجلة التحول الاقتصادي وتخفيف الإدمان على النفط.

ويأتي المؤتمر في وقت تترقب فيه الشركات الكبرى والمصارف إعلان شركة “أرامكو” السعودية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، للحصول على دور ما في عملية البيع التاريخية هذه.

المصدر: وكالات

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2019-10-29
عربي ودولي
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