20 ألفاً غرامة وإغلاق سناب “شهيرة” صورت مواطناً وزوجته بلا إذن

كل الوطن – متابعات: قالت «عكاظ» أن المحكمة الجزائية في الدمام، غرمت شهيرة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» يتابعها أكثر من 1.2 مليون متابع، مبلغ 20 ألف ريال، وإغلاق حسابها في الموقع لمدة 30 يوما، وقضت بمصادرة جوالها، بعد إدانتها بجريمة معلوماتية إثر تصويرها أحد الأشخاص وزوجته في أحد المطاعم دون موافقته، ونشر الصور على حسابها.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تقدم به شخص إلى مركز شرطة شمال الخبر، أفاد فيه أن الشهيرة صورته خلال مرافقته زوجته في المطعم ونزولهما السلم الداخلي للمطعم، ونشرت مقطعين فيديو الأول مدته 6 ثوانٍ، وظهر فيه طاولة وروج وعلقت عليه بكتابة «شكلها تصور لأبو قذيلة»، فيما المقطع الثاني ظهر فيه المدعي وزوجته من الخلف، وعلقت عليه شفهيا بالقول «يا بنات الموقف رومانسي هنا تحس ما صورناهم وراحوا بسلام شفتي أبو قذيلة».

وطالب المدعي العام، بسجن وتغريم شهيرة السناب شات، لمخالفتها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإغلاق المعرف الخاص بها على برنامج «السناب شات» ومصادرة الهاتف النقال الذي تم من خلاله تصوير المدعي وزوجته استناداً للمادة (13) من ذات النظام.

وأمام المحكمة أقرت المدعى عليها بتصوير الشخص وزوجته خلال تواجدها في المطعم لتصوير إعلان داخله، لكنها بررت فعلتها بأن الموقف كان رومانسيا، وأنها لم تقصد الإساءة لهما.

ورأت المحكمة أن ما فعلته الشهيرة يعد مساسا بالحياة الخاصة، ليتم الحكم في الحق العام، علما أن الحق الخاص لا يزال قائما.