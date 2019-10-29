بعد اغتصاب وقتل فتاة عربية.. القضاء يقول كلمته

قضت محكمة، الثلاثاء، بالسجن مدة 36 عاما على رجل في الثلاثينيات من عمره، بعد إدانته باغتصاب وقتل فتاة من فلسطينيي 48 قبل أشهر، في حادثة هزت الرأي العام في أستراليا.

وأفادت “سكاي نيوز” في أستراليا، بأن المحكمة العليا في مدينة ملبورن، جنوبي البلاد، حكم بسجن كودي هيرمان، بعد أن خلصت إلى أنه مذنب في التهم الموجهة إليه.

وسيقضي الرجل المدان في 30 عاما على الأقل وراء القضبان، بعد أن تورط في اغتصاب آية مصاروة، وهي فتاة تبلغ 21 عاما، من مدينة باقة الغربية داخل إسرائيل، في يناير الماضي، قبل أن يقتلها.

وأقر هيرمان بالذنب، وقال إنه ضرب مصاروة بقضيب معدني، واعتدى عليها جنسيا، وأشعل النار في جسدها.

وقالت القاضية إليزابيث هولينغ وورث: “يجب أن تكون النساء أحرارا في السير بمفردهن من دون خوف من التعرض لهجوم عنيف على يد شخص غريب”، وفق “أسوشتد برس”.

وكانت آية تدرس في، جامعة لا تروب بمدينة ملبورن خلال الأشهر الخمسة التي سبقت الحادث، ضمن برنامج تبادل طلاب مع جامعة شنغهاي الصينية.

وسافرت عائلة مصاورة إلى ملبورن من أجل حضور المحاكمة، ومواجهة القاتل وجها لوجه للمرة الأولى.

وبعد صدور الحكم، تحدث والد الضحية سعيد مصاروة، بتأثر شديد عما وقع لابنته من جريمة بشعة.

وأحدثت جريمة الاغتصاب والقتل صدمة لدى الأستراليين، وأثارت موجة حزن وغضب في مسقط رأسها، وشارك الآلاف في المدن العربية في مسيرات وتجمعات تكريما لها