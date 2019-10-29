انفجار جسم مجهول يبتر يد طفل ويصيب آخر

كل الوطن – عكاظ: تباشر الآن الأجهزة الأمنية في جدة حادثة انفجار جسم في طفلين من الجنسية التشادية يبلغان من العمر 12 و 14 عاما أصيبا إصابات شديدة جراء الانفجار.

وكان مركز البلاغات الموحد 911 قد تلقى بلاغًا من مواطن أكد فيه تعرض طفلين لإصابات بليغة جراء انفجار جسم مجهول ولم يتسنَّ التأكد من نوعيته، لتباشر على الفور دوريات الأمن و فرق الهلال الأحمر وتطوّق الموقع في كيلو14 بجوار أحد مراكز التموين، وبوصول الفرق المختصة عثر على طفل يبلغ من العمر 14 عامًا تعرض لبتر في يده وإصابات أخرى بليغة، فيما أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 12 عاماً بإصابات متفرقة وتم نقل الطفلين إلى مستشفى الحرس الوطني.

الأجهزة الأمنية المختصة تعاملت مع الحادثة و تم الاستعانة بخبراء من الأدلة الجنائية وشعبة الأسلحة والمتفجرات للتأكد من نوعية المادة المتفجرة و كيفية العثور عليها.