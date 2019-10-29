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بعد 13 يومًا من الاحتجاجات.. رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يعلن إستقالته

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 5:41 مساءً
بعد 13 يومًا من الاحتجاجات.. رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يعلن إستقالته

كل الوطن – الألمانية: أعلن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني تقديمه استقالته من رئاسة الحكومة. وقال الحريري إن الأمور “وصلت الى طريق مسدود وأنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالتي”.

تاتي الاستقالة على خلفية احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها كثيرون بالفساد وجرلبنان إلى انهيار اقتصادي لم يشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وستمثل الاستقالة تحدياً لحزب الله القوي. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مرتين إنه ضد هذه الخطوة مشيراً إلى خطر حدوث فراغ.

اشتباكات في الشارع

وفي الشارع، أرغم مؤيدون لحزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية المحتجين على ترك حاجز كانوا قد أقاموه في بيروت ومزقوا خيامهم واشتبكوا معهم في أول حادث من نوعه في العاصمة.

وسار مؤيدو حزب الله وحركة أمل في وسط بيروت وهم يهتفون “شيعة.. شيعة” ويوجهون الشتائم للمحتجين الذين يطالبون بالثورة. وتدخلت قوات من الجيش والأمن اللبناني للسيطرة على الأوضاع عن “جسر الرينج” ببيروت وسط اشتباكات بين محتجين ورافضين للاحتجاجات. وأظهرت اللقطات التليفزيونية اشتعال حرائق في خيام المحتجين بالمنطقة. ويؤكد المحتجون أنهم لن يتركوا أماكنهم.

وكانت اشتباكات بالأيدي وقعت في وقت سابق بين المحتجين المعارضين للنخبة السياسية اللبنانية وبين مناهضين للاحتجاجات من الموالين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين.

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2019-10-29
عربي ودولي
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