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وزير خارجية فرنسا مُعلّقا على إستقالة سعد الحريري: لبنان يمر بأزمة “خطيرة جدا”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 8:02 مساءً
وزير خارجية فرنسا مُعلّقا على إستقالة سعد الحريري: لبنان يمر بأزمة “خطيرة جدا”

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، السلطات اللبنانية إلى التعاون لضمان وحدة لبنان، مؤكدا أن البلاد تمر بأزمة “خطيرة جدا” إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأضاف في كلمة أمام الجمعية الوطنية، أن “لبنان في أزمة خطيرة جدا. على مدى أسبوعين في البلاد، والحالة هشة أصلا بسبب الوضع الإقليمي، كانت هناك تعبئة هائلة للسكان والحوادث والتوترات وأزمة الثقة. استقال رئيس الوزراء الحريري للتو وهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة”.

وأشار لودريان إلى أن فرنسا لا تزال مقتنعة بنقطتين، “أولا، الحاجة إلى بذل كل جهد ممكن وتشجيع السلطات اللبنانية على بذل كل جهد ممكن لضمان استقرار مؤسسات (الدولة) وسلامة لبنان.. وثانيا، رغبة السلطات في سماع صوت ومطالب الشعب، شرط من شروط الاستقرار”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن الحريري خرج من قصر بعبدا بعد تقديم استقالة خطية من دون الإدلاء بأي تصريح، وذلك في أعقاب تقديم استقالته في كلمة له من بيت الوسط.

وأكد الحريري أن استقالته جاءت تجاوبا “مع إرادة من نزل إلى الساحات للمطالبة باستقالة الحكومة”، داعيا اللبنانيين لتقديم مصلحة بلدهم وحماية السلم الأهلي.

المصدر: وكالات

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