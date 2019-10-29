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حرائق لوس أنجليس دمر حريق غابات سريع الانتشار و تلتهم منازل بملايين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 11:54 مساءً
حرائق لوس أنجليس دمر حريق غابات سريع الانتشار و تلتهم منازل بملايين

نيويورك- فريق التحرير- وكالات-  الشرق الأوسط أونلاين : دمر حريق غابات سريع الانتشار ما لا يقل عن خمسة منازل بملايين الدولارات في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجليس الأميركية وأجبر بعض المشاهير على الفرار في منتصف الليل.

ومن بين الأحياء التي صدرت أوامر بإخلائها منطقة «برنتوود» الراقية التي اشتهرت على مستوى العالم في 1994 عندما اتُّهم لاعب كرة القدم الأميركية السابق «أو.جيه. سيمبسون» بقتل زوجته السابقة ونادل فيها.

واليوم يعيش في «برنتوود» نجم كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس، ومجموعة من نجوم الصف الأول في «هوليوود» ومنتجون أثرياء ومسؤولون تنفيذيون في شركات إعلامية كبرى.

وقال جيمس الذي يلعب في نادي «لوس أنجليس ليكرز» إنه اضطر هو وزوجته للخروج بسيارتهما في الصباح الباكر بحثاً عن مكان للبقاء فيه بعد فرارهما من منزل يقيمان فيه مع أطفالهما الثلاثة، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

واشترى جيمس منزله الذي يضم ثماني غرف للنوم في منطقة «برنتوود» بمبلغ 23 مليون دولار في أواخر عام 2017، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقال الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر، إنه كان ضمن آلاف فروا من منازلهم في أثناء الليل.

وأُلغي العرض الأول لفيلم شوارزنيغر الجديد «ترمينيتور: دارك فيت» الذي كان مقرراً مساء أمس (الاثنين)، بسبب الحرائق في المنطقة.

وكان العرض الأول للفيلم مقرراً في هوليوود على مسافة كيلومترات من الحريق. وقالت شركة «باراماونت بيكتشرز» للإنتاج السينمائي إن الطعام الذي كان سيقدَّم في الاحتفال بالعرض تم التبرع به لمراكز إيواء تابعة للصليب الأحمر الأميركي تستضيف الفارين من الحريق.

وعلى الطرف الشمالي من «برنتوود»، تحولت عدة منازل بملايين الدولارات إلى أنقاض على امتداد شارع مزيّن بأشكال مرعبة بمناسبة عيد كل القديسين (الهالويين).

وانصهرت يد بلاستيكية دامية من زينة الهالويين أمام أحد المنازل وظلت جمجمة ضخمة على حالها أمام باب منزل آخر.

وامتلأ الجو بالدخان الكثيف في حين حلّقت طائرات هليكوبتر وطائرات صهاريج ورشت الماء من السماء.

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2019-10-29
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كل الوطن- فريق التحرير