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الخارجية الروسية تبحث مع “حركة حماس ” إجراء انتخابات عامة في فلسطين

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:07 صباحًا
الخارجية الروسية تبحث مع “حركة حماس ” إجراء انتخابات عامة في فلسطين

كل الوطن- وكالات : بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عبر الهاتف، التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وذكر بيان الخارجية الروسية أنه “تمت مناقشة الوضع الحالي على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك والأفكار التي طرحها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بما في ذلك وفي إطار الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر من هذا العام، لإجراء انتخابات كخطوة مهمة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

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وأضاف البيان: “أكد الجانب الروسي مجددًا الموقف المبدئي الداعم للتغلب على الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني كشرط ضروري لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة داخل حدود عام 1967”.

وفي وقت سابق، كلف الزعيم الفلسطيني، محمود عباس، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية للبدء بالتحضير للانتخابات العامة. وبدوره صرح الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع لوكالة “سبوتنيك” بأن حركة حماس أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات في فلسطين.

وذكر أن الاتصال جرى بمبادرة الجانب الفلسطيني.

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