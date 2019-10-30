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خلال أيام.. أول هاتف محمول مصري يغزو أوروبا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 12:06 صباحًا
خلال أيام.. أول هاتف محمول مصري يغزو أوروبا

كل الوطن – الرياض: تبدأ الشركة المصنعة لأول هاتف محمول مصري في تصدير إنتاجها إلى أوروبا نوفمبر القادم، حسبما أعلن رئيس مجلس إدارتها محمد سالم. وأضاف سالم، في مقابلة مع «رويترز» أن الشركة وقعت في أكتوبر الجاري، اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوروبية للتصدير، وزاد: «سنبدأ التصدير من الصعيد، إلى ألمانيا وهولندا والنمسا، وبعدها السويد والنرويج وفنلندا، بالعلامة التجارية سيكو، وستكون البداية بألمانيا في (نوفمبر) بهاتف سيكو إنفينتي ماكس، إضافة إلى وجودنا في السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان». وتابع: «بدأنا التصدير إلى كوت ديفوار هذا الأسبوع، التصدير يمثل نحو 25 % من الإنتاج، ونستهدف تصدير أكثر من 50 % من الإنتاج نهاية 2020 عندما نصدر للدول الأوروبية التي نستهدفها». وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في أسيوط بصعيد مصر، حالياً، نحو مليوني جهاز سنوياً.

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2019-10-30 2019-10-30
تكنولوجيا
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