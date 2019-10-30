سيرغي لافروف : ستعمل روسيا وتركيا وإيران على تحقيق الاستقرار الدائم في سوريا

كل الوطن- وكالات: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وتركيا وإيران ستواصل العمل لتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.

موسكو – سبوتنيك. وقال لافروف عقب اجتماع في صيغة أستانا مع زملائه من تركيا وإيران: “اتفقنا على مواصلة الجهود النشطة بالتعاون مع جميع الأطراف السورية من أجل تحقيق استقرار دائم طويل الأجل “على الأرض” ، والقضاء على بؤر الإرهاب المتبقية”.

من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن إيران تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في سوريا طالما تحتاج الحكومة السورية.

وقال ظريف في المؤتمر الصحفي مع نظيريه الروسي والتركي: “إيران وروسيا موجودة هناك (في سوريا) بدعوة من الحكومة، وسوف نبقى هناك طالما سمحت لنا الحكومة السورية”.