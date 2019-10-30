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الكويت… الإعدام شنقا لمقيم مصري قتل زوجته اللبنانية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 1:37 صباحًا
الكويت… الإعدام شنقا لمقيم مصري قتل زوجته اللبنانية

كل الوطن- وكالات: قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من المقيم المصري الذي أقدم على قتل زوجته اللبنانية طعنا بسكين داخل مسكنهما.

وكان الجاني قد طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدامه شنقا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن محكمة التمييز قضت برفض طعنه وبتأييد حكم إعدامه. بحسب موقع “الأنباء” الكويتي.

وترجع الواقعة إلى مطلع أغسطس العام قبل الماضي، حيث سيطر رجال الأمن والمباحث على المتهم وألقوا القبض عليه بعدما دخل بحالة هستيرية ونزل الشارع حاملا سكينا ونسخة من القرآن.

وأرجع الجاني جريمته في التحقيق إلى أن زوجته أغضبته لما حاولت ضربه بقطعة زجاجية مخصصة لحمل الورد بعدما طلب منها القسم على المصحف بعدم علاقتها بشخصين شاهدهما ينزلان من سلم البيت لحظة وجود الأبناء لدى الجيران، مضيفا أنه التقط القطعة الزجاجية وضربها بها ثم تناول سكينا وطعنها بها حتى فارقت الحياة.

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2019-10-30
جرائم وحوادث
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