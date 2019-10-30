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ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مارس القادم

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:02 صباحًا
ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مارس القادم

يرعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تستضيفها عاصمة المملكة الرياض في نهاية مارس القادم.

وتمثل هذه اقمة ملتقى سنويا عالميا لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الجهات والشركات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي.

وستعزز القمة التي ستقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض يومي 30 و31 مارس 2020 دور المملكة في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال المتقدم، كما ستناقش القمة موضوعات عدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته وتأثيرها في المجتمع والاقتصاد. وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله الغامدي، خلال مشاركته في “منتدى مستقبل الاستثمار” في نسخته الثالثة لعام 2019، أن القمة ستكون منصة عالمية لمناقشة هذه التغيرات التقنية الحديثة وفهم الطرق التي يمكننا من خلالها تطويعها بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء. ومن المقرر أن تحظى القمة بتمثيل رفيع على أعلى المستويات الرسمية وذلك بمشاركة قادة سياسيين ورؤساء الشركات الرائدة عالميا والشركات التقنية الكبرى والناشئة، إلى جانب الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين.

المصدر: عكاظ”

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2019-10-30 2019-10-30
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