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“واتس أب” تقاضي شركة إسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:16 صباحًا
“واتس أب” تقاضي شركة إسرائيلية بتهمة التجسس الرقمي
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أعلن تطبيق “واتس أب” للمراسلة، الذي تملكه “فيسبوك”، يوم الثلاثاء أنه تقدم بشكوى ضد شركة “أن أس أو” الإسرائيلية، المتخصصة ببرمجيات التجسس.

في مايو الماضي، أعلنت “واتس أب” أنها تعرضت لهجوم من برنامج تجسس، يتيح الوصول الى مضمون المراسلات على “الواتس” على الهواتف الذكية.

وقال ويل كاثكارت، مدير “واتس أب”، في مقالة نشرت الثلاثاء: “بعد أشهر من التحقيقات، تمكنا من معرفة من شن هذا الهجوم”.

واتهم شركة “أن أس أو”، بأنها استهدفت “مئة شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان، وصحافيين وناشطين آخرين، في المجتمع المدني في العالم”.

وتمكن القراصنة من استغلال ثغرة في التطبيق، لإدخال برنامج معلوماتي إلى الهواتف الذكية، بمجرد الاتصال بمستخدمي تطبيق “واتس أب”، الذي يستخدمه حاليا 1,5 مليار نسمة في العالم.

وطالما تم اتهام هذه الشركة الإسرائيلية، بمساعدة حكومات في الشرق الاوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحافيين.

وكالات

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