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السجن 10 سنوات للعاملين بالسجن في حالة مساعدة موقوف بالهرب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:42 صباحًا
السجن 10 سنوات للعاملين بالسجن في حالة مساعدة موقوف بالهرب

كل الوطن – الرياض: شددت النيابة العامة على من يحاول أدخال أسلحة أو آلات تستعمل في الإخلال بالأمن السجن، أو من يقوم بتهريب مسجون أو موقوف أو التحريض والمساعدة، بالمعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأشارت النيابة العامة عبر تغريده بحسابها في “تويتر” إلى أن العقوبة تصبح مشددة وتصل إلى 10 سنوات أذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دور التوقيف أو من يكلفون بحراستها وحفظ الأمن فيها.

واستندت النيابة العامة بهذه العقوبة التي تعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف على نظام 39/1-3 من نظام السجن والتوقيف، وطبقاً للبند الأول /4 من القرار الوزاري رقم 2000م.

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