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آل الشيخ يتكفل بإخلاء سبيل مشجعي الأهلي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 11:57 صباحًا
آل الشيخ يتكفل بإخلاء سبيل مشجعي الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني التنازل عن جميع القضايا ضد عدد من جماهير الأهلي الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن على خلفية شتمه.

وكان عدد من جمهور النادي الأهلي قد واجه اتهامات قضائية بعد مباراة الأحمر ضد حوريا كوناكري الغيني في دوري أبطال إفريقيا في النسخة قبل السابقة، والتي شهدت تجاوزهم في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه على “فيسبوك” كتب آل الشيخ: “لم أكن أعلن أن هناك عددا من جماهير الأهلي اتخذت ضدهم إجراءات نظامية بعد واقعة سب والدتي”.

وكلف “آل الشيخ”، المحامي الخاص به باتخاذ جميع الإجراءات والوقوف بجانبهم حتى صدور قرار بالعفو عنهم، موكدا أنه سيتكفل بكل المصاريف المطلوبة لذلك.

كما اقترح مالك نادي ألميريا الإسباني، إقامة مباراة ودية بين فريقه والأهلي المصري، بحضور جماهيري كبير.

وكان آل الشيخ قد أعلن منذ أيام قليلة إنهاء وتصفية كافة الخلافات مع مجلس إدارة النادي الأهلي، معلنا عودته إلى أحضان القلعة الحمراء مع استعداداه للقيام بأي شيء من أجل النادي الذي يشجعه على حد تعبيره.

المصدر: “فيسبوك”

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2019-10-30
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