وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: قرار طرح “أرامكو” الأولي بيد ولي العهد

أشار وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إلى أن القرار النهائي للعرض العام الأولي لشركة “أرامكو”، سيعلن قريبا جدا وهو بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز خلال أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019” في الرياض: “لن أتحدث اليوم حول أوبك أو العرض العام الأولي… يمكنني فقط أن أؤكد أنه سيتم قريبا جدا”.

وأشار إلى أن “القرار سيتم اتخاذه في وقت مناسب وفي إطار نهج صحيح… هذا سيكون قبل كل شيء قرارا للسعودية وعلى وجه الخصوص قرارا للأمير محمد”.

ومن المنتظر أن تصدر السعودية إعلانا رسميا حول نيتها إجراء العرض العام الأولي لأسهم شركة “أرامكو” العملاقة في 3 نوفمبر، فيما قالت مصادر مطلعة إنها ستطرح على بورصة “تداول” السعودية في 11 ديسمبر.

وسبق أن أفادت صحيفة Financial Times بأن السلطات السعودية قد تطرح حوالي 3% من أسهم الشركة عبر بورصة “تداول”، وذلك في أول عرض عام أولي لـ”أرامكو”.

المصدر: وكالات