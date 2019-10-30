تصريح أمريكي جديد بشأن “رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب”

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: حدث مسؤول أمريكي عن مساع تمارس حاليا لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

ونقلت السفيرة بإدارة شمال أمريكا مها أيوب، عن القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، قوله بأن هناك مساع جارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابعت السفيرة نقلا عن شوكان الذي تقلد منصبه حديثا: “فقط هذا الأمر قد يتطلب بعض الوقت”، بحسب موقع صحيفة “الإنتباهة” السودانية.

والتقى، أمس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السودان وأمريكا.

وشدد البرهان على ضرورة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد على “أهمية النظر بايجابية للتغيير الحقيقي الذي أحدثته الثورة وما استتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان“.

وأدرجت السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993.

وطالبت الخارجية السودانية، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة بوضع آلية مشتركة للتفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت إلهام محمد أحمد، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، على ضرورة إعادة طرح آلية مشتركة لاستئناف عملية الحوار مع الولايات المتحدة لإزالة اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وجاء هذا البيان بعد لقاء جمع إلهام في مكتبها بالقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم براين شوكان.

وقال الدبلوماسي الأمريكي إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس، وأشار إلى أن وجود السودان ضمن هذه اللائحة هو العائق أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل التحويلات البنكية بين السودان والعالم.