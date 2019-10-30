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مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في “النزهات المدرسية”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 1:30 مساءً
مجلس الشيوخ الفرنسي يناقش حظر الحجاب في “النزهات المدرسية”

كل الوطن – وكالات: ناقش مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يفرض على الأمهات المسلمات اللائي يرتدين الحجاب، خلعه خلال “النزهات المدرسية”.

ويأتي مشروع القانون قيد النظر الثلاثاء، وسط ضجة استمرت أسابيع بشأن العلمانية في فرنسا، حيث جاء الحجاب في قلب النقاش.

وانتقل الموضوع الشائك إلى العناوين الرئيسية للصحف في منتصف شهر أكتوبر، بعد أن طالب ممثل عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في مجلس إقليمي امرأة مسلمة بخلع الحجاب، مما تسبب في ضجة.

وتم تقديم هذا الإجراء من قبل التيار اليميني قبل أشهر، فيما أبلغ وزير التعليم جان ميشيل بلانكر أعضاء مجلس الشيوخ بأن أي قانون يحظر تغطية الرأس في نزهات المدارس سيكون “غير مجد”.

وحظر قانون صدر عام 2005 على الطالبات ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، لكن فرصة تمرير مشروع القانون الجديد ضئيلة في مجلس النواب.

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2019-10-30 2019-10-30
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