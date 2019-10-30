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وزير الخزانة الأمريكي: البورصة السعودية أمام “فرصة كبيرة”

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:21 مساءً
وزير الخزانة الأمريكي: البورصة السعودية أمام “فرصة كبيرة”

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منشن، أن الاكتتاب العام الأولي الذي ستطرحه “أرامكو”، سيكون “فرصة كبيرة” لتطوير أسواق المال السعودية.

وجاء تصريح المسؤول الأمريكي خلال فعاليات مبادرة “مستقبل الاستثمار 2019″، التي انطلقت أمس في الرياض، وتسعى الحكومة السعودية من خلالها لجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى المملكة بهدف تنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط.

وتحظى مسألة طرح “أرامكو” بأهمية كبيرة من المشاركين في الفعالية، ولاسيما بعدما كشفت مصادر عن أن الرياض ستعلن عن الاكتتاب الأحد المقبل، على أن يبدأ تداول أسهمها في البورصة السعودية في 11 ديسمبر، حسب ما نقلته “بلومبرغ” عن وسائل إعلام سعودية.

وفي وقت سابق أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إلى أن القرار النهائي بشأن طرح “أرامكو”، سيعلن قريبا جدا وهو بيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن إدراج “أرامكو” في البورصة يعد حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع مواردها للحد من الاعتماد على النفط.

المصدر: وكالات

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2019-10-30
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