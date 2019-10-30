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مقتدى الصدر يقود سيارته بين المتظاهرين في النجف (فيديو)

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:28 مساءً
مقتدى الصدر يقود سيارته بين المتظاهرين في النجف (فيديو)

كل الوطن – وكالات: ظهر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، وهو يقود سيارة صغيرة بين جموع المتظاهرين في مدينة النجف.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الصدر، انضم إلى جموع المتظاهرين، بعد وصوله إلى مطار النجف قادما من إيران.

يذكر أن زعيم التيار الصدري، طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإلدعوة لانتخابات مبكرة تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة و”بمدد قانونية غير طويلة”.

مشددا على أن تستغل فترة الاعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة “لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب”.

ويشهد العراق موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الحالية تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل.

مقتدى الصدر يقود سيارته بين المتظاهرين في النجف (فيديو)
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2019-10-30 2019-10-30
عربي ودوليفيديوهات
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